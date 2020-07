PADOVA Entra nella Ztl, prende una multa da 67 euro ma, per errore, paga al Comune 6.700 euro. Ora palazzo Moroni dovrà restituirgli il dovuto. Non dimenticherà tanto facilmente la sua vacanza padovana il turista straniero che, l'estate scorsa, per una distrazione, è entrato con la sua auto all'interno della Zona a traffico limitato. L'uomo lo scorso inverno si è visto recapitare a casa una busta con impresso il simbolo del Comune di Padova. All'interno una sanzione per la violazione della Ztl. Una multa che, se pagata in misura ridotta, valeva 67.15 euro. A quel punto non ha voluto perdere tempo. Si è messo davanti al computer e, tramite home banking, ha corrisposto il dovuto. Peccato che ha dovuto pagare molto cara una sua distrazione.

Invece di digitare l'importo di 67.15, ha abbondato e ha fatto arrivare alla tesoreria del Comune la bellezza 6.715 euro. Comune che ora deve restituirgli 6.647,85. «Aldilà del caso specifico ha spiegato ieri il neo assessore alla Polizia locale Diego Bonavina In questi casi, per cifre sotto i 10 euro, serve la richiesta per la restituzione. Sopra la restituzione è automatica grazie ai controlli incrociati. Si tratta di un servizio a tutela dei cittadini che sbagliano. I controlli vengono fatti e sono abbastanza veloci.

Questo episodio ne è la testimonianza». Grazie alle multe quest'anno il Comune conta di incassare, complessivamente, 19.300.000 euro. Di questi, 9.650.000 euro andranno in favore della sicurezza stradale, per l'installazione di nuovi autovelox e per rinnovare l'illuminazione delle strade. Il nuovo Codice della strada prevede che il 50% degli introiti dei Comuni legati alle contravvenzioni, vengano destinati all'ammodernamento della segnaletica stradale, all'acquisto di mezzi per la Polizia municipale (compresi autovelox) agli interventi di messa in sicurezza delle strade e a lezioni di sicurezza stradale nelle scuole.

