PORDENONE - Chiariamoci, qui non sta bruciando proprio nulla, per fortuna. Il riferimento ironico, però, corre a un evento storico che con il fuoco c’entrava eccome: il grande rogo di Roma del 64 dopo Cristo, quando la capitale dell’impero bruciò sotto gli occhi dell’imperatore Nerone. Chi non la conosce, quella pagina del grande libro dell’Impero romano. E cosa c’entra con la Pordenone di oggi? Lo scatto ironico sta proprio lì, in un paragone tra l’imperatore protagonista di quell’incendio dai connotati quasi biblici e il sindaco Alessandro Ciriani, che naturalmente non ha acceso nemmeno una sigaretta (non lo fa più da tempo), ma che si è ritrovato al centro della polemica per il taglio degli alberi. Non solo quelli dell’ex Fiera, ultima opera sotto i riflettori, bensì tutti quelli figli del suo doppio mandato da primo cittadino.

Ecco allora che la rete - spietata come sempre - ha visto comparire da alcuni giorni la pagina Facebook chiamata “Nerone sindaco di Pordenone”. L’immagine del profilo? Ovviamente quella dell’imperatore romano, accostato però al capoluogo del Friuli Occidentale per poco probabili velleità distruttive.

Un esempio dei post che campeggiano sulla pagina? «Un’amministrazione che si rispetti non può esimersi dal valorizzare le attività sportive. L’attuale ha fallito non attraverso l’azione bensì attraverso l’inazione. Il popolo di Pordenone merita una squadra di calcio in grado di calcare i massimi palcoscenici sportivi. Pordenone si merita la serie A, senza se e senza ma. Abbiamo già pronto il progetto per il nuovo stadio». La foto abbinata? Quella che raffigura l’attuale piazza Navona di Roma, ma nella sua conformazione imperiale, che prendeva il nome di “Stadio di Domiziano”. E ancora: «Trovo stucchevole la discussione sui tigli dell’ex fiera. Un Sindaco autorevole non si sarebbe prestato alle pretese dell’opposizione, ma avrebbe sguinzagliato mandrie di castori rigorosamente autoctoni che in un men che non si dica avrebbero abbattuto tutti gli alberi. E in modo ecologico, senza l’utilizzo di motoseghe a gasolio, mettendo così a tacere gli ambientalisti di turno. Vuoi la soluzione? Vota Nerone sindaco di Pordenone». Non è un mistero per chi “tifino” gli autori della pagina. Ma sicuramente anche Ciriani si sarà fatto una mezza risata.