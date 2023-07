Si perdono nel bosco sotto un temporale, escursione da incubo per tre scout minorenni

VITO D'ASIO - Persi nel bosco sotto scrosci di pioggia e lampi.

Escursione da paura per un gruppo di scout minorenni, tutti di Trieste, e di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che ieri sera, sabato 29 luglio, hanno perso l'orientamento restando bloccati in una zona molto impervia.

Cosa è successo

Zaini in spalla e con una chitarra in mano erano partiti da Pielungo verso Malga lovet seguendo il segnavia cai 821. Dotati di sacco a pelo e batterie sufficienti per avere luce nella notte, i tre ragazzi sono stati colti dalla pioggia e temporali, che ha fatto loro perdere il sentiero. Lanciato l'allarme alla stazione di Maniago, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i primi a ritrovare i ragazzi, e i soccorritori del CNSAS. Il terreno era molto scivoloso e diverse sono state le cadute, per fortuna senza conseguenze. I tre scout sono stati trovati dopo tre ore di ricerche, intorno alle 3:30 di mattina, a quota 1000 circa sotto una fascia rocciosa non lontano dalla cosiddetta Forchiazza. Accompagnati a valle, bagnati fradici, erano in leggera ipotermia, ma non presentavano problemi sanitari. Rifocillati e coperti con indumenti asciutti, sono stati affidati alle cure del personale medico giunto al campo base con un'ambulanza. In tutto hanno partecipato una decina di soccorritori.