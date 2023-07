Tre scout minorenni si perdono in montagna sotto temporale, salvati nella notte dai Vigili del fuoco

VITO D'ASIO - I vigili del fuoco di Maniago supportati da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Pordenone sono intervenuti verso la mezzanotte del 29 luglio, per soccorrere tre scout che, mentre percorrevano il sentiero CAI 821 in direzione malga Lovet, perdevano l'orientamento e rimanevano bloccati in una zona molto impervia al sopraggiungere dell'oscurità.

A complicare la situazione il maltempo che insisteva sulla zona. I tre ragazzi, infreddoliti e spaventati, sono stati geolocalizzati e supportati telefonicamente dai Vigili del fuoco. Mentre una squadra ha allestito il campo base all'attacco del sentiero, una seconda squadra composta da personale SAF si è incamminata in direzione del punto individuato. Dopo non poche difficoltà, dovute al terreno in forte pendenza con salti di roccia, i Vigili del fuoco hanno raggiunto i dispersi che si trovavano ad oltre 1000m di quota. I tre ragazzi, bagnati fradici erano in leggera ipotermia, ma non presentavano ulteriori problemi sanitari. Dopo averli confortati, rifocillati e coperti con indumenti asciutti, i Vigili del fuoco hanno accompagnato i ragazzi verso valle percorrendo la lunga discesa. Al campo base era stata fatta giungere un'ambulanza il cui personale ha visitato i 3 giovani con tutti i controlli del caso.