Muore ragazza scout di 16 anni schiacciata da un albero mentre dorme in tenda nella Valle Camonica

Una ragazza scout di 16 anni è morta schiacciata da un albero mentre dormiva nella tenda del campo allestito nell'alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. Illese le altre ragazze che si trovavano al suo fianco. La tragedia è avvenuta verso le 4 di oggi nel territorio del comune di Corteno Golgi, in provincia di Brescia. Il gruppo scout proveniente da Como aveva "montato" il campo in una radura a circa mille metri di quota.

L'intensità del fortunale è aumentata improvvisamente senza dare il tempo ai ragazzi e ai capi di mettersi al sicuro.

La tenda è stata centrata dall'abero sradicato dalla forze del vento.

I vigili del fuoco e la protezione civile, allertati dagli stessi scout, hanno recuperato la salma e accompagnato il gruppo a valle: gli scout sono stati ospitati nella palestra di Corteno Golgi. In arrivo i genitori e i responsabili del gruppo di Como.