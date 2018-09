Perde il controllo dell'auto e fa un salto di 10 metri: miracolato

di Alberto Comisso

PASIANO - Un salto nel vuoto di una decina di metri poteva trasformarsi in tragedia per un 41enne ghanese, Raymond Rwabena Cdodoe, residente a Pordenone, pastore protestante. L'uomo è stato protagonista ieri pomeriggio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 35, al confine tra Pordenone e Pasiano.Erano da poco passate le 15 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Prata intervenuti sul posto per i rilievi, il religioso, che stava percorrendo la strada da Visinale verso Pordenone, ha perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Passat station wagon, ed è finito giù dal ponte sul Meduna.