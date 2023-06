Quattrocentomila euro per opere di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale di quattro poligoni di tiro in regione: è la cifra deliberata dalla Giunta regionale nell’ultima seduta su proposta dell’assessore allo Sport, Mario Anzil. Ad essere interessati al finanziamento, con cifre differenti, sono il Tiro a segno nazionale sezione di Pordenone, Trieste, Cividale e Udine. Trieste e Cividale sono i due poligoni che riceveranno la cifra più alta, 120mila euro ciascuno, seguiti da Pordenone, con 110mila euro e Udine, con 21mila 230 euro.



GLI INTERVENTI

A Pordenone occorre intervenire per la manutenzione straordinaria dello stand di tiro a fuoco a 50 metri per le competizioni regionali e nazionali con le carabine olimpiche. Si tratta di un impianto che ha uno stand di tiro a 25metri con pistole a fuoco, uno stand di tiro a 50 metri per carabine a fuoco e una palestra di tiro a 10 metri per carabina e pistola ad aria compressa. A Trieste, dove l’impianto ha uno stand di tiro per armi ad aria compressa a 10 metri indoor composta da 12 linee e stand di tiro per armi da fuoco a 25 metri composto da 25 linee, si interverrà per installare un pianto con bersaglio elettronico nello stand per aria compressa. Si installerà, inoltre, un impianto gira-sagome e si rifarà la pensilina del sistema di parallele nella zona bersagli. A Cividale, dove si trova un Tiro a segno ad aria compressa e a fuoco con arma corta e arma lunga, è previsto l’adeguamento funzionale ed impiantistico dello stand da 25 metri per riomologazione in terza categoria, secondo la direttiva tecnica Dpt 2. A Udine, dove sono attivi le linee di tiro a 25 e 50 metri allo scoperto e a 10 metri al coperto, si opererà per il rifacimento del condizionamento della palestra e della linea di tiro ad aria compressa.



GLI “UTENTI”

Questi impianti sono frequentati da atleti agonisti e anche da appassionati. Il più frequentato per agonismo è quello di Pordenone, dove si recano 803 atleti. È seguito da quello di Trieste, con 82 atleti, e da quello di Cividale, dove gli atleti che si allenano sono 44. A Udine gli agonisti sono 34, ma ad essi si aggiungono ben 627 frequentatori amatoriali.



I FONDI

I fondi sono stati stanziati nella Finanziaria regionale 2022, la quale ha previsto anche il tetto massimo dell’ammontare per ogni intervento, pari a 120mila euro, ovvero la cifra attribuita a Cividale e Trieste. Nel testo si stabiliva anche che avrebbero dovuto fare richiesta le singole strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità. Entro tale termine sono giunte le domande dei quattro poligoni che sono stati finanziati. La Regione ha interpellato anche il Coni Fvg per una verifica tecnica degli impianti e per il numero degli atleti che ne fruiscono.