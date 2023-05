Sparo accidentale al poligono: il colonnello Dibari uscito dalla terapia intensiva, rimane in osservazione

PORDENONE - Dopo il delicato e lungo intervento a cui è stato sottoposto nella notte tra sabato e domenica scorsa, per il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito del viceministro dell'Ambiente Vannia Gava, è iniziato il decorso post operatorio.

Uscito dalla terapia intensiva resta sotto osservazione nello stesso reparto. La prognosi è di 60 giorni. Provata la moglie, che ha scelto la via del silenzio per restare vicino al marito.

Il colonnello è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto sabato pomeriggio durante un addestramento privato al poligono di Aviano, alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna. L'ufficiale d'Arma stava utilizzando una pistola Tanfoglio, in dotazione al poligono. Uno sparo accidentale che lo ha centrato alla gamba provocandogli una grave lesione a un'arteria. Ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Pordenone, l'ufficiale d'Arma è stato sottoposto a un complesso intervento di 12 ore per la ricostruzione dell'arteria lacerata dal proiettile, che si è concluso senza alcuna complicazione.