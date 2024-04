Mauro Corona spunta anche dove non te lo aspetti: cosa ci fa tra cacciatori, pescatori e funghi?

BELLUNO - Protagonisti i piccoli, a Longarone Fiere Dolomiti. E la loro capacità di immaginare e fantasticare, con i piedi ben piantati a terra, nella realtà del Bellunese. Anzi, nella biodiversità del Bellunese. Ieri infatti "Caccia, pesca, natura" ha visto le premiazioni del concorso "Adotta un corso d'acqua, adotta un pesce", curato dalla Fondazione Fantastiche Dolomiti e della Federazione dei Bacini di Pesca della provincia di Belluno.

LA GARA

Una seconda edizione che è cominciata portando nelle scuole formazione ed educazione ambientale. I pescatori hanno spiegato ai giovanissimi come funziona l'habitat fiume e quali forme di vita ci sono all'interno.

E poi hanno lasciato la carta bianca ai bambini, chiedendo loro di disegnare. Centinaia gli elaborati giunti fino alla fiera ed esposti nelle giornate di "Caccia, pesca, natura", per essere votati dai visitatori. Il disegno più "gettonato" è stato quello di Bianca Campigotto, di Lamon. Dietro di lei, Gemma Fiori di Calalzo e Kile Vascellari di Calalzo con un messaggio scritto a caratteri cubitali sull'elaborato ("Non inquinare, per favore: gli animali stanno soffrendo"). Quarto il disegno di Moira Pante di Sovramonte, quinto quello di Lisabeth Parodi di Auronzo.

IL SALUTO

Ieri in fiera sono passati anche Mauro Corona e Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia. «Questa è una fiera tradizionale, ma che ogni anno riesce a mettere in campo diversi momenti di alta formazione e aggiornamento» ha detto Amirante. Tra i padiglioni anche Mauro Corona, frequentatore di Longarone Fiere Dolomiti, che ha attirato una pioggia di selfie e foto.

TRA GLI STAND

Ieri "Caccia, pesca, natura" ha avviato un nuovo servizio per tutti gli appassionati della pratica venatoria. In collaborazione con il poligono di tiro di Perarolo di Cadore, è stato proposto ai cacciatori che hanno visitato gli stand di alcune note case produttrici di armi di testare il fucile prima dell'acquisto. Una navetta è stata messa a disposizione dalla fiera per portare i cacciatori a sparare al poligono, in piena sicurezza. Il servizio sarà implementato l'anno prossimo, visto l'alto gradimento da parte degli appassionati.

IL CAMPIONATO

Ad arricchire l'offerta della fiera, ea incuriosire grandi e piccoli, anche il 20° Campionato nazionale di tassidermia, che ha portato a "Caccia, pesca, natura" decine di splendidi esemplari di animali imbalsamati, opera dei maestri tassidermisti più famosi d' Italia. Il campionato nazionale, con giudice internazionale l'olandese John Wesley Kevenaar, è stato vinto dal fistione turco di Paolo Zanandrea nella categoria grandi uccelli, seguito da Piero Della Libera e Manuel Bianchi. Primo premio a Manuel Bianchi nella categoria mammiferi piccoli (con una volpe) e trofei. Dario Miglioranza invece ha vinto la categoria uccelli medi. Interessante la ricostruzione tassidermica dell'anatra del Labrador, animale dichiarato estinto dal 1878. Interessante anche il lavoro di ricerca di Nicola Bitto, sul re di quaglie: il giovane trevigiano, studente all'Università di Padova, ha vinto la borsa di studio in memoria di Giuseppe Bepi Tormen (a cura dell'Associazione Faunisti Veneti e Provincia di Belluno) con una ricerca specifica che riguarda la presenza di questo uccello in Cansiglio e sulla montagna bellunese.

I FUNGHI

Tra gli approfondimenti di ieri e sabato in fiera anche il convegno sui funghi, novità assoluta per "Caccia, pesca, natura" a cura dell'associazione micologica "Bresadola". È stata spiegata l'importanza ecologica per il bosco e sono state date informazioni ai semplici cercatori, per aiutarli a distinguere tra specie commestibili e specie che bisogna assolutamente evitare.