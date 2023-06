PORDENONE - Da 8 anni il primo sabato successivo al solstizio d'estate è diventato la data ufficiale nella quale si celebra la Notte Romantica nei 347 borghi che appartengono all'associazione nazionale I borghi più belli d'Italia. Un'idea nata per promuovere l'organizzazione di eventi culturali e musicali soprattutto nei borghi più piccoli, spesso ai margini dei circuiti del turismo.

IL FESTIVAL ORIZZONTALE

Una sfida che il Friuli Venezia Giulia ha sviluppato in modo originale, ideando una formula di "festival orizzontale" che non ha eguali nel resto d'Italia, tanto da aver convinto la Regione a concedere i finanziamenti necessari a fare della manifestazione un appuntamento di qualità, molto atteso sia da chi ama il turismo lento, culturale ed esperienziale, da chi vuole diventare "cittadino temporaneo" dei borghi che visita. Nel 2023 la Notte Romantica dei borghi friulani si proietta su tutto il fine settimana, con la musica a farne da principale filo conduttore.

CENA DELLE CANDELE

Dodici le tappe pensate dalla direttrice artistica, Emanuela Furlan: la rassegna prende il via venerdì 23 giugno a Gradisca d'Isonzo, dove la street band dei Funkasin farà le proprie trascinanti incursioni nel corso della cena in bianco nel Parco della Spianata; nella stessa sera un altro monumento amatissimo, il Castello di Valvasone, aprirà i propri saloni più prestigiosi a una Cena delle Candele dove non può mancare la musica, affidata al duo Lucchetta Moscardi.

DA MANZONI A FELLINI

Sabato 24 giugno, poi, una concentrazione di eventi e performance davvero notevole invita a spaziare per tutta la regione. Si va dallo speciale concerto con videoproiezioni della Banda Storta a Sesto al Reghena, omaggio a Federico Fellini e a Nino Rota, alla celebrazione, a Cordovado, di un altro importante anniversario che cade nel 2023: i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ricordati con una messa in scena alternativa e pluripremiata de I Promessi Sposi da parte del Teatro delle Arance. A Polcenigo, come da tradizione di Notte Romantica, spazio a un'interprete femminile: quest'anno tocca a Serena Rizzetto, accompagnata al pianoforte da Alessandro Scolz. E mentre a Toppo la fortunata sovrapposizione con la Notte di San Giovanni diventa occasione per un reading di Monia Montechiarini sugli incantesimi d'amore, tra erboristeria e magia, nella vicina Poffabro, dopo aver cenato su uno dei belvedere più suggestivi della regione, si potranno ascoltare le tre grandi voci femminili di Elisa Ulian, Chiara De Santi e Annalisa Ponton, in un concerto che segna la collaborazione con il festival Estensioni 2023.

NOTE IN QUOTA

La musica la fa ancora da padrona anche a Sappada, dove si esibiscono Nicola Milan e Didier Ortolan, interpreti di grande talento e sensibilità; e così a Venzone, palcoscenico ideale per il concerto l'orchestra a plettro Tita Marzutti, la più antica orchestra d'Europa nel suo genere. Il Soul Circus Gospel Choir canta l'amore con lo sfondo d'eccezione del Castello di Strassoldo di Sotto, aperto per l'occasione a visite guidate; non lontano, a Clauiano la fortunata formula dell'aperitivo con l'arte celebra i 100 anni dalla nascita della Divina Maria Callas, e narra della sua struggente amicizia con Pier Paolo Pasolini.

CONCERTO ALL'ALBA

La rassegna si conclude in bellezza è il caso di dirlo con il consueto con l'attesissimo concerto all'alba che rende omaggio al paesaggio friulano che si stende ai piedi dell'iconico colle di Fagagna: le ultime note dell'edizione 2023 e l'appuntamento al 2024 nascono dalla contaminazione tra tango, rock e jazz e vengono affidate al Son Du Xangô duo, con Margherita Crisetig al sax e Alessadro Scolz alle tastiere. L'assessore comunale di Sesto al Reghena, Marco Luchin, da poche settimane nuovo coordinatore dei 13 borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, esprime così la propria soddisfazione: «Con la direzione artistica di Emanuela Furlan siamo riusciti anche quest'anno a creare un palinsesto ricco e davvero vario, che risponde ai nostri obiettivi strategici: valorizzare ogni singolo borgo, esaltandone le caratteristiche uniche, ma anche promuovere le compagini artistiche e musicali più giovani ed espressione del territorio, per affiancarle a grandi nomi dell'arte, del teatro e della musica di livello nazionale».

LA REGIONE

«Per un fine settimana il cuore più intimo del Friuli Venezia Giulia si apre ai turisti sono le parole dell'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini - i "borghi più belli" sono ambasciatori in Italia e nel mondo delle bellezze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche della nostra Regione. La nostra Regione vanta paesaggi e borghi unici, tanto che i turisti scelgono il Friuli Venezia Giulia proprio perché è percepita come una meta sicura, poco congestionata e dall'offerta variegata».