BRUGNERA - Incidente mortale nella mattinata di oggi, 9 dicembre, in via Ungaresca a Brugnera. Una donna di 61 anni, C.S. le sue iniziali, è stata travolta uccisa da almeno un'auto. Lo schianto fatale si è verificato poco prima delle sette del mattino lungo l'ex provinciale 25, in un tratto di strada che ricade nella frazione di Tamai. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 12:32

