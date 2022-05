Maltempo, 80 interventi in 10 ore: alberi caduti, allagamenti e cartelli pericolanti

A causa dell'ondata di maltempo con forti venti e pioggie che sta imperversando oggi, 28 maggio, su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, i vigili del fuoco dei 4 comandi regionali hanno svolto in 10 ore un'ottantina di interventi riconducibili agli eventi atmosferici. Alberi caduti, rami pericolanti, elementi di cantieri e segnaletica volati via e allagamenti. Queste sono le tipologie della maggior parte degli interventi di soccorso che i vigili del fuoco di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine hanno portato a compimento in questo sabato di fine maggio.

Tra le 8 e le 18 di oggi una ventina sono stati gli interventi, legati al maltempo, portati a termine dal personale del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia, stesso numero per quello di Trieste mentre una decina quelli del comando di Pordenone e trenta per i Vigili del fuoco del comando di Udine.

