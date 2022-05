Veneto, nuova allerta meteo: da sabato temporali, grandinate e raffiche di vento

VENETO - Nuova allerta meteo in Veneto. Dopo le violente grandinate nel Trevigiano e il maltempo che nella notte tra martedì e mercoledì ha messo in ginocchio numerose aree della regione, è annunciata una nuova ondata con temporali, grandine e violente raffiche di vento da domani sabato 28 maggio. Una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale raggiungerà infatti nelle prossime ore il Mediterraneo portando piogge e temporali anche sull'Italia, in particolare sulle regioni centrali e settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di sabato precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche.

