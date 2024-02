Barcis/Claut. Dopo un tamponamento si schianta contro un muro: con l'elisoccorso in ospedale in condizioni serie

BARCIS/CLAUT (PORDENONE) - Un'auto si è schiantata contro un muro dopo un tamponamento avvenuto questa mattina, mercoledì 21 febbraio, lungo la regionale 251 poco dopo le 7.00 tra Barcis e Claut. Una persona è stata soccorsa per le ferite che ha riportato e trasportata in volo presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.

Il personale sanitario del 112 ha operato insieme ai Vigili del fuoco per estrarre la persona rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.