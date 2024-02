Mareno di Piave. Tamponamento a catena in A27: coinvolte quattro auto, una bisarca e un furgone che trasportava odorizzante per il gas

MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Un incidente a catena in autostrada sulla A27 si è verificato oggi, martedì 13 febbraio, alle 14:45: sono rimaste coinvolte 4 auto, una bisarca e un furgone che trasportava odorizzante per il gas. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale, gli altri feruiti sono stati soccorsi sul posto.

Il tamponamento è avvenuto precisamente tra lo svincolo di Treviso Nord e l’allacciamento per l’A28 al km 37, nel territorio di Mareno di Piave.

I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, tra cui il furgone che trasportava tetraidrotiofene. Intatto il contenitore della sostanza chimica utilizzata per odorizzare i gas. Il ferito di una delle auto è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso per accertamenti.

Le cause del tamponamento sono al vaglio della polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17:30 con il rientro della squadra in sede.