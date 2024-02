Incidente in A4, centra la cuspide dell'area di parcheggio con il Tir: autista ferito

RONCADE - Con il Tir centra la cuspide dell'area di parcheggio: ferito il conducente. L'incidente è accaduto oggi, lunedì 12 febbraio verso le 14:30, lungo l'autostrada A4 in prossimità dell'area di parcheggio di Roncade. Tutto è al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto. Secondo la prima sommaria ricostruzione il conducente del mezzo pesante stava percorrendo l'autostrada A4 in direzione di Venezia. Giunto in prossimità dell'area di parcheggio il conducente ha centrato la cuspide di ingresso al parcheggio. Nel botto Il conducente del Tir è rimasto ferito e sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM. L'uomo è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto alla diagnostica. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Inevitabile i disagi per gli utenti che viaggiavano in autostrada con dei rallentamenti per chi si dirige verso Venezia in una giornata particolarmente intensa con lunghe code già al nodo di Portogruaro.

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA