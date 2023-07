Sbanda, esce di strada e finisce in un fosso: grave una donna di 58 anni

PASIANO - Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato: grave una donna di 58 anni. L'incidente è successo oggi pomeriggio, 11 luglio, a Pasiano di Pordenone, in via Tavella di Pasiano. Dai primi accertamenti pare che nessun altro mezzo sia stato coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.