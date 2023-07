Perde il controllo dell'auto e abbatte un albero e un palo della luce

SAONARA- Alle 16.40, di oggi martedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a Saonara per un’auto che ha abbattuto un albero e un palo dell’illuminazione pubblica dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

