Paura sulla provinciale 21: camion travolge una Polo, ferito l'autista

di Paola Treppo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) -tra una auto Volkswagen Polo e unsulla provinciale 21all'altezza dell'incrocio tra via Pordenone e via dello Sport, intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 26 aprile.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, l'utilitaria è stata travolta da un camion sulla fiancata sinistra. Per il conducente della vettura si è temuto il peggio ma l'autista della Volkswagen Polo per fortuna non ha riportato gravie non è rimasto: è stato soccorso sul posto dal personale medico di una ambulanza inviata da San Vito dalla centrale Sores di Palmanova.Vista l'ora di punta si sono registrati disagi per ilma, anche grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata, le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi si sono concluse in breve, alle 12.30.