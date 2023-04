Frontale tra auto: due feriti, uno incastrato tra le lamiere, portati in ospedale con l'elicottero

PORDENONE - Incidente stradale oggi, 30 aprile, alle 13.40 circa sulla Strada Regionale 177 al Km 3. Coinvolte due autovetture che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate frontalmente. La squadra vigili del fuoco è intervenuta per liberare i due feriti, uno dei quali incastrato all'interno dell'abitacolo dell'autovettura. Per estrarlo dal groviglio hanno tagliato le lamiere dell'auto con il kit di soccorso idraulico e, in sinergia con il personale sanitario, hanno estratto il ferito dalla vettura. Per entrambe le persone coinvolte è stata necessaria l'ospedalizzazione tramite Elisoccorso. La strada è stata chiusa completamente in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il personale sanitario con ambulanza ed automedica, l' elisoccorso regionale e la Polstrada.