Mostra agli amici come fare le flessioni, giovane americana vola dal terrazzo al terzo piano

SACILE - Durante una cena tra amici ha deciso di mostrare come faceva le flessioni. Si è appoggiata al parapetto del terrazzo e, durante l'esibizione, è precipitata dal terzo piano. E' successo sabato sera, 30 aprile, in un condominio di viale Trieste a Sacile. La giovane donna, 28 anni, americana, è caduta sul prato del sottostante giardino, a pochi centimetri da un passaggio in cemento. L'erba ha attutito il colpo salvandole la vita.

Soccorsa dal personale sanitario arrivato in viale Trieste con un'ambulanza, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni sono buone. Sulle circostanze dell'incidente hanno fatto chiarezza i carabinieri di Sacile, sul posto con i militari della stazione e del Nucleo operativo. Non sono state evidenziate responsabilità di terzi. Tutti hanno confermato, compresa la 28enne, che la giovane ha perso l'equilibrio mentre faceva flessioni.