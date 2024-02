Travolto da un'auto prima di Natale mentre scortava un carico eccezionale. «Chi ha visto qualcosa mi contatti»

CASTIONS DI STRADA - Un addetto alle scorte dei mezzi eccezionali è stato investito la notte del 20 dicembre scorso a bivio Paradiso, nel territorio comunale di Castions di Strada, mentre con una lanterna semaforica deviava il traffico. Erano le 23.45. A distanza di oltre un mese cerca qualche testimone dell’incidente. «Ho riportato la frattura di mano e braccio - spiega l’addetto alle scorte - Sono stato investito da una Mercedes di colore nera che viaggiava in direzione Muzzana del Turgnano, proveniente da Castions di Strada. C’erano ben visibili lampeggianti e scritte mentre deviavo il traffico dalla strada regionale 353 alla ex provinciale del bivio Paradiso in località Dogana Vecchia, per poter far passare in sicurezza un trasporto che doveva raggiungere Gorizia». Chi fosse in grado di fornire indicazioni sulla visibilità del punto in cui è stata predisposta la deviazione può mettersi in contatto con il seguente numero 330-610909 o scrivere all’indirizzo teodorovida54@gmail.com.

Ultimo aggiornamento: 20:19

