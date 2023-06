AZZANO - In questi giorni Venezia, nella storica cornice dell'Arsenale, un palcoscenico unico al mondo, ospita il Salone Nautico. Questa quarta edizione porterà all'Arsenale trecento imbarcazioni (240 in acqua) e 220 espositori italiani e stranieri.

Tra i prestigiosi brand della nautica di lusso spicca anche Bayamo dell'imprenditore azzanese Alex Lessio, un giovane visionario con la passione per la nautica e una consolidata esperienza di famiglia nella lavorazione dell'alluminio ereditata dai genitori, che fin da bambino gli hanno trasmesso anche l'amore per il mare, il coraggio e la determinazione.



MADE IN PORDENONE

Da questa esperienza qualche anno fa è nato il brand Bayamo, specializzato in gommoni di lusso. Ieri l'imprenditore azzanese ha presentato il nuovo gioiello, l'imponente 13 metri "Performante", un maestoso "gommone in alluminio" mai realizzato prima in Italia. Ma l'imprenditore azzanese non si è limitato solo alla realizzazione della complessa struttura in allumino nella sua azienda di Casarsa, la Car-Met.

Per "vestire" su misura il nuovo 13 metri, si è avvalso delle migliori eccellenze locali in termini di manifattura e artigianalità che hanno realizzato gli interni in legno, i materassi su misura, un'innovativa tv specchio integrata, la rubinetteria, i sedili di comando e le zone relax, affidando poi l'intera comunicazione ad un'agenzia del nostro territorio.

Infatti nella zona notte del suo gommone in alluminio è installata una mirror tv realizzata da un'azienda azzanese, la Neod. La zona notte in legno è stata realizzata su misura dalla Idealegno di Castions di Zoppola, i materassi su misura sono della Manifattura Falomo di Morsano. La rubinetteria della zona bagno è firmata Radomonte di Porcia. Quindi non solo eccellenze azzanesi, ma friulane.



IL SOGNO

Tutte le grandi storie nascono da un sogno, così quella di Alex: «Metallo e salsedine, questi sono gli odori della mia infanzia racconta l'azzanese Alex -. Un'infanzia divisa tra quel mondo incantato, che era l'officina di carpenteria di mio padre, dove da piccolo andavo a giocare e il sogno cullato da sempre di conquistare il mare. L'amore per il mare me lo ha trasmesso mio padre, prima con le vacanze in campeggio e poi con le uscite domenicali in gommone. Avevamo un piccolo gommone a remi, in seguito a motore, e li personalizzavamo di volta in volta, fino a renderli nostri sottolinea -. Poi con il tempo è diventato un mezzo a cui non potevo più rinunciare, mi faceva sentire libero. Quando mio padre è mancato nel 2007, mi sono imposto una sfida: raccogliere l'eredità del suo lavoro, trasformandola nella passione che ci aveva sempre uniti precisa -. Così decisi di progettare il mio gommone, che fosse in alluminio, totalmente artigianale e personalizzato nelle dotazioni e negli elementi di arredo, leggero e altamente performante. Perché se c'è una cosa che ho imparato da mio padre è che l'unico modo per inseguire un proprio sogno, è realizzarlo».

Perché Bayamo? «Perché è una parola multiforme: è il nome di una tempesta che spazza la costa sud di Cuba, ma è anche una figura della salsa cubana. Insomma, una sintesi di forza dirompente e di armonia».

La scelta dell'alluminio da cosa nasce? «L'alluminio garantisce minor peso, meno consumi, più durata e più stabilità, poi è totalmente riciclabile a fine vita senza impattare sull'ecosistema, a differenza della vetroresina che va smaltita sostenendo costi onerosi».