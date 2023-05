VENEZIA - Un tuffo in una speciale piscina d'acqua salata, posta a poppa di un super yacht tutto made in Chioggia. Vayus, quinta imbarcazione di Ocean King, è uno dei gioielli del Salone Nautico 2023, in corso in Arsenale a Venezia fino a domenica 4 giugno.

Cinque giorni tra lusso e sogni a sei zeri. I numeri della quarta edizione sono imponenti: 30mila metri quadri, 220 espositori di cui 180 italiani.

Tra le novità del Salone 2023, la WallyWhy 150, una navetta che abbina ampi spazi a una velocità interessante.

Quattro cabine per gli ospiti, due per l'equipaggio, con grande attenzione al design.

Presentato in acqua per la prima volta anche il Ferretti 580 che tra salotti e lussuose cabine si presenta come una sorta di casa al mare galleggiante.

Non solo yacht. Al Salone Nautico un'imponente esposizione di barche a vela di tutti i tipi. Per gli amanti di una navigazione legata allo sfruttamento del vento. E ancora. In mostra all'Arsenale anche le imbarcazioni della tradizione veneziana.

A godersi il Salone Nautico un visitatore d'eccezione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. (servizio di Emiliana Costa)