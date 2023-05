VENEZIA - L'essere arrivati al quarto anno sempre aggiungendo espositori e spazi è per il Salone nautico di Venezia indice di una raggiunta maturità e stabilità. Pur non avendo le dimensioni e l'assortimento di quelli più noti e frequentati al mondo, Venezia si è ritagliata uno spazio espositivo più di nicchia ma caratterizzato da un'offerta completa sulla nautica di lusso e sulla nautica sostenibile. Su questi settori è già ben posizionato sullo scacchiere internazionale, visto che i cantieri più importanti e attivi in questi due settori considerano Venezia come un appuntamento non rinunciabile e, anzi, si contendono gli spazi migliori. Non è di poco peso la scelta dell'Arsenale e del suo bacino come sede né è casuale la concomitanza con la Biennale e diversi eventi importanti in città.

QUARTA EDIZIONE

La quarta edizione del Salone Nautico (organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia con la direzione di Fabrizio D'Oria e direzione commerciale di Alberto Bozzo) si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno, con la bella sorpresa della vela, che quest'anno con un + 50% fa un bel balzo in avanti in un'esposizione prima forse un po' troppo sbilanciata sul motore (ma lo sono quasi tutte, perché il mercato è così). Un più 30 per cento nel segmento elettrico e ibrido fa capire come ciò che era considerato pionieristico fino a qualche anno fa ora è produzione di serie con una certa concorrenza tra operatori.

L'Arsenale è composto da bacini acquei di 55.000 mq, all'interno dei quali saranno installati oltre 1.100 metri lineari di pontili, e 30.000 mq di spazi espositivi esterni. Le grandi tese, che in passato hanno accolto la costruzione delle galere, ospiteranno il meglio del design e dell'arredo nautico e la cantieristica artigianale veneziana per un totale di 5.000 metri quadrati. In totale, saranno più di 220 gli espositori (di cui i nazionali 180 e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) che porteranno a Venezia 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale di 2,7 chilometri.

Grande crescita si evidenzia anche nel settore dell'elettrico con oltre 50 imbarcazioni elettriche esposte, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2022. Un trend che risponde alla richiesta di avere barche sempre più evolute sia dal punto di vista della loro impronta ambientale, sempre più ridotta con l'utilizzo di materiali ecosostenibili, sia da quello del maggiore comfort. Ci saranno anche barche spinte dall'energia ricavata dall'idrogeno. La nautica sostenibile troverà anche un momento competitivo con la terza edizione della E-Regatta, organizzata da Assonautica Venezia e Associazione motonautica Venezia, con la scenografica parata sul Canal Grande (1 giugno, 17.30) e le prove competitive di manovrabilità e velocità tra l'Arsenale e l'idroscalo. Torna anche GT Electra, a cura di Amv e Fim, gara di velocità costituita da barche monotipo con giovani piloti tra i 14 ed i 17 anni.

Ci saranno molti convegni, tra cui la presentazione del XI rapporto sull'economia del mare a cura di Assonautica Venezia e Assonautica Italiana e la consegna dei Blue Marina awards.

Significativa la tendenza che si registra del ritorno della barca a vela, con 30 imbarcazioni dai 10 ai 30 metri. Saranno presenti Nautor Swan, Beneteau, Lagoon, Dufour, More, Jeaneau e Pegasus e Italia Yacht, Elan, Bavaria, Solaris, Neo Yacht, Felci, Kufner e Hallberg-Rassy.

Gran finale, il 4 giugno con l'arrivo della Pavia Venezia (70. edizione) realizzato da Associazione Motonautica Venezia in collaborazione con Assonautica Venezia e che grazie alle abbondanti precipitazioni (le stesse che hanno messo in ginocchio la Romagna) si potrà svolgere sul Po.