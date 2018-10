Furto nel negozio Napapijri: 3 fermi, recuperata refurtiva da 50.000 euro

PORDENONE - La Questura ha recuperato l’intera refurtiva del furto commesso ai danni dell’esercizio commerciale “Napapijri” e fermato tre cittadini romeni, 2 uomini ed una donna: J. E. C di 28 anni; L. A. di 24 anni; M. A. di 29 anni (donna). Gli stessi sono stati sottoposti a fermo in quanto nel corso delle indagini sono emersi gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto aggravato, effettuato a Pordenone ai danni dell’esercizio commerciale “Napapijri” in corso Vittorio Emanuele. L’intera refurtiva, del valore di 50.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita.

