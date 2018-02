Foodracers arriva anche a Cordenons: piatti espressi a casa dal ristorante preferito

di Marco Agrusti

CORDENONS - Le consegne deimarchiatiarrivano anche a, e la cittadina dell'hinterland si apre all'innovazione. Accedendo al portale della start-up trevigiana nata nel 2015, che in varie città d'Italia permette di ordinare il menù al proprio ristorante preferito e di riceverlo comodamente seduto sul divano di casa, è sufficiente restringere la ricerca alla sola Pordenone. Dopodiché, nella barra degli indirizzi, si dovrà inserire la via di Cordenons verso la quale dovrà dirigersi il corriere espresso. E le distanze sembreranno annullarsi. Così, da via San Giovanni (la più lontana dal capoluogo, ma è solo un esempio) si potrà ricevere a casa il sushi più buono di Pordenone o il polletto che altrimenti si potrebbe trovare solo in centro città. Inizialmente apprezzata soprattutto dagli abitanti delle grandi città (a Trieste il sistema è rodato e funziona da diverso tempo), la novità è sbarcata due anni fa nel capoluogo, e ora è disponibile anche a Cordenons. Sono tredici, al momento, i ristoranti che hanno scelto di aderire al progetto (la lista la si può consultare accedendo al sito www.foodracers.com).Ma anche i pub fanno la loro parte, garantendo la consegna di panini e snack direttamente a domicilio. Nel sito, poi, è disponibile anche una sezione più articolata: sempre scegliendo tra i dodici ristoranti pordenonesi, infatti, è possibile scegliere tra le categorie primi, secondi e dolci (in realtà le sottocategorie sono molte di più) e comporre un menù proveniente da diversi esercenti. Cliccando su uno dei ristoranti compare il menù: basta inserire il piatto (virtuale) nel carrello e completare l'ordine. La lista dei ristoranti non è bloccata: c'è già un'attività commerciale di Fiume Veneto che ne ha approfittato, garantendosi un posto in prima fila. E ora la novità fa gola anche ai ristoranti più rinomati di Cordenons, che non vogliono farsi scippare la clientela dalla vicina città.