Famiglia Usa con 2 bambini blocccata in auto nel guado: salvata con l'elicottero

PORDENONE - Una famiglia americana di 4 persone, di cui due bambini, è stata salvata dai Vigili del fuoco di Pordenone, con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile Fvg, dopo essere rimasti bloccati nel guado che collega Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda a Vivaro. L'episodio è avvenuto nel medesimo tratto in cui stamani era stato salvato con un velivolo dei Vigili del fuoco di Venezia, il conducente di un furgone, con il veicolo commerciale che era stato sommerso dalla piena del fiume Meduna e l'uomo in piedi sul tettuccio in disperata attesa dei soccorsi.

Anche in questo caso - come per i due precedenti avvenuti nella giornata odierna, il primo, a pochi chilometri di distanza, a Cordenons, con esito fatale per l'uomo alla guida di un'auto - le persone a bordo della vettura hanno tentato di raggiungere l'altra sponda sebbene la strada fosse chiusa al traffico con una sbarra. I quattro americani sono stati recuperati con il verricello: prima sono stati issati a bordo del velivolo - grazie al lavoro di un tecnico del Soccorso alpino - e quindi sbarcati a riva, dove l'equipe sanitaria di un'ambulanza ha monitorato le loro condizioni di salute che non destano preoccupazioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri: per i contravventori del divieto è in arrivo una sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA