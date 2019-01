Gaiatto davanti al giudice: «Non so nulla dei Casalesi»

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Otto ore di interrogatorio in carcere, otto ore per ricostruire un unico episodio: l'estorsione maturata tra il 6 e 20 febbraio scorso negli uffici croati della sua commercialista., trader di Portogruaro in misura cautelare a Tolmezzo per la mega truffa della Venice Investment Group e per le intimidazioni di stampo mafioso ai danni dei suoi ex collaboratori di Pola, ieri è stato interrogato dal sostituto procuratore Massimo De Bortoli, titolare dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Trieste che ha portato all'esecuzione di otto misure cautelari. Accanto al magistrato c'erano tre finanzieri della Dia, accanto a Gaiatto c'era l'avvocato Guido Galletti.