Cresce Domovip, premi per 500mila euro ai dipendenti

AVIANO - Si è svolto anche quest'anno il tradizionale incontro per esporre i risultati commerciali del Gruppo Domovip Europa di Aviano, con un bilancio che si conferma estremamente positivo, coronato dall'attribuzione di premi di produzione per oltre 500 mila euro. Da anni l'azienda incentiva collaboratori e dipendenti, dimostrando di non volersi piegare ad alcuna forma di crisi. Davanti a una platea di quasi 200 persone, il presidente del Gruppo, Bruno Carraro, ha descritto quanto è stato fatto durante l'ultimo anno commerciale per mantenere in costante crescita la società: «Abbiamo acquistato nuovi furgoni, per garantire un'assistenza sempre più tempestiva ed efficiente ai nostri numerosi clienti. Abbiamo assunto nuovi dipendenti, con mansioni tecniche e amministrative, per installare e perfezionare il nostro servizio. Sono state aperte nuove agenzie, a Pesaro e a Manzano, creando ulteriori opportunità di lavoro e la possibilità di avvicinarsi a un numero sempre maggiore di clienti. Tra tutte le agenzie, sono state dedicate, nell'anno, oltre 1.600 ore di corsi di formazione per collaboratori e per la sicurezza dei dipendenti».

Il Gruppo Domovip Europa è nato nel 1984. Da allora si è ingrandito e ha aumentato la propria notorietà, inglobando diverse realtà del pordenonese. Ne fanno ora parte Domovip Italia, Elettropiù (anch'essa con sede ad Aviano, per la produzione di elettrodomestici), Metra (produzione piscine), C.B.Immobiliare.

Un importante traguardo del 2023 vede protagonista la Metra di Aviano, che è diventata la più grande azienda di piscine del Nordest. Grazie allo studio di progettazione interno e alla tecnologia di ultima generazione, ha realizzato il primo idromassaggio in vetro, che sarà installato sulle sue navi da una rinomata compagnia di navi da crociera. «Quest'anno abbiamo anche costruito le piscine per i centri benessere di Castel Brando, di Cison di Valmarino (Treviso) e del Golf Club Castello di Aviano», ha ricordato Carraro.

All'evento è intervenuto anche l'assessore regionale Stefano Zannier, che ha rimarcato la centralità delle energie rinnovabili e ha elogiato l'azienda per il lavoro svolto sul fotovoltaico e per lo sviluppo d'impresa. La Domovip quest'anno è stata anche premiata con la medaglia d'oro, dalla Camera di commercio di Pordenone e Udine, per la qualità dei prodotti e per il dinamismo. Il Gruppo garantisce lavoro a quasi 100 dipendenti e a centinaia di commerciali ed è sempre alla ricerca di personale per tutte le mansioni.

Durante la cerimonia sono stati premiati anche i migliori venditori. Una classifica che vede ai primi posti diverse donne tra cui Giada Pernechele (per l'area di Treviso), Sandra Di Bin (Udine) e Manuela Benvenuto (Pordenone), oltre a Maria Grazia Simbula (per la Sardegna). Laura Morocutti è diventata funzionario e Luisa De Rosa direttrice. È inoltre stato nominato Direttore generale Fabio Comisso e Super direttore generale Cristiano Cociani della provincia di Udine. La Domovip è anche vicina al territorio con iniziative di beneficenza. Quest'anno ha installato gratuitamente dispositivi di allarme nella sede di un sodalizio che ospita bambini diversamente abili e ha regalato un condizionatore all'asilo di Marsure di Aviano.

Palazzo Carraro, sede del Gruppo, è spesso messo a disposizione anche per mostre d'arte e presentazioni di libri, ultimo in ordine di tempo il recente premio giornalistico in memoria dell'avianese Simona Cigana.

Il prestigioso immobile ha accolto scolaresche in visita guidata e ospitato riunioni ed eventi in diverse occasioni. Già da anni sono numerose anche le occasioni di beneficenza destinate a istruzione e salute.