VENEZIA - Mille euro come premio per un’annata da incorniciare. René Caovila, l’imprenditore veneziano delle calzature da donna di lusso della Riviera del Brenta, ha deciso di gratificare a Natale il centinaio di suoi collaboratori diretti con un premio di produzione di mille euro mentre si studia una piattaforma welfare.

FATTURATO A 55 MILIONI

«Quest’anno abbiamo registrato il record di produzione (oltre centomila paia di calzature) e di fatturato nella nostra storia, intorno ai 55 milioni, con una crescita decisa rispetto al 2022 che abbiamo chiuso con 44 milioni, mentre l’ebitda è stato di circa il 20% - spiega René Caovilla, presidente di quest’azienda gioiello di Fiesso d’Artico (Venezia) che nel 2023 ha celebrato i cent’anni della fondazione e il mezzo secolo della sua creazione più famosa, la Cleo -. Mi sembrava giusto festeggiare questo traguardo storico con i miei collaboratori, sono loro l’anima di quest’azienda che ha ancora un cuore artigianale che stiamo sviluppando con investimenti in tutti i settori e a livello di negozi in tutto il mondo». La crescita dei punti vendita monomarca diretti e indiretti, arrivati ormai a una ventina, è uno snodo fondamentale per un’azienda che registra il 70% del suo giro d’affari all’estero. «Abbiamo aperto con partner locali pochi giorni fa la quarta boutique monomarca in Cina, a Shenzhen - spiega Caovilla - e ora pensiamo anche a Shanghai. L’Asia è un mercato che vale già circa il 20% del nostro fatturato e ha grandi margini di crescita, per questo l’anno prossimo apriremo in Vietnam e a Bangkok in Thailandia». Un’altra area di sviluppo per Caovilla è il Medio Oriente: nuove boutique in vista in Arabia Saudita, Doha e in Barheim. Passi di una strategia che deve fare i conti con una situazione di stasi dopo la corsa del 2023.

NUOVI NEGOZI

«Il mercato non splende più, il 2024 sarà un anno di consolidamento - spiega il presidente della società veneziana -. A livello industriale è il momento di gestire una crescita così importante, centomila paia di calzature realizzate in un anno per noi sono un record. Siamo alla ricerca di fornitori della zona che possano garantire l’altissima qualità dei nostri prodotti, tutto per noi deve essere assolutamente made in Riviera del Brenta». Concentrato sulle calzature da donna, Caovilla guarda anche con attenzione alla diversificazione sulla produzione di borse, il tutto sulla strada di una sempre maggiore sostenibilità.