RIESE PIO X (TREVISO) - Arredissima spinge sul welfare aziendale. La holding di Riese, leader nella distribuzione di arredamento made in Italy che a ottobre si è aggiudicata all’asta lo storico marchio di cucine Berloni, riconoscerà il 5% degli utili ai propri dipendenti, trasformandoli di fatto in “soci” effettivi dell’azienda. Una decisione che arriva a coronamento di una politica interna attenta al benessere dei lavoratori e già fortemente improntata alla crescita professionale, attraverso un innovativo piano di formazione e un’Academy inaugurata a luglio 2023. Non solo welfare dunque, ma un coinvolgimento in prima persona nel core business aziendale.