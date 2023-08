Artigiano si propone online, intasca la caparra e poi scompare

SACILE - È tornato a colpire.

Da mesi nel sacilese, ma non solo, quanti usano i social per trovare chi possa portare a termine piccoli interventi edilizi rischiano di imbattersi in un signore italiano, tra i 40 e i 50 anni, capelli grigi, in questo momento lunghi come riporta una testimone, che si offre per eseguire il lavoro ma che in realtà incassato un anticipo... non si fa più vedere. Le ultime vittime sono state due donne, l'una sacilese, l'altra di un paese vicino, incontratesi sui social perchè entrambe alla ricerca di un piastrellista che sostituisse loro le pietre refrattarie del caminetto. Nell'idea di aiutarsi, l'una ha girato all'altra il nominativo del soggetto che pare proprio aver gabbato poi tutte e due. Racconta Daniela: «Ha risposto al mio appello in rete, l'ho chiamato e il giorno dopo si è presentato puntuale. Un po' troppo trasandato magari, ma pensi che è uno che lavora e ci sta». Pattuito in 250 euro il costo dell'intervento, i due si sono salutati. «A sorpresa mi ha chiamato il giorno dopo, asserendo di essere di passaggio a Sacile e di voler prendere la palla al balzo per ordinare il materiale necessario al lavoro. A tal proposito mi chiede per questo un acconto di 150 euro», mentre il preventivo compie nel contempo un balzo in avanti e arriva a 450. «Mi prende un po' di sorpresa, gli consegno la somma davanti al cancello di casa, in buona fede, non vedo ricevuta, ma la cifra è minima e lascio momentaneamente perdere, anche perché ci si deve vedere l'indomani alle 14 per il lavoro, almeno così mi assicura».



SCOMPARSO

Il giorno dopo non arriva nessuno e nemmeno in quelli a seguire. La stessa cosa capita alla seconda signora che di anticipo ha sborsato ben 400 euro. Inutile chiamarlo al telefono: o non risponde o sciorina una sequela interminabile di disgrazie che gli sarebbero capitate, destino infame, una dopo l'altra. Mica cose leggere: lutti in famiglia, furgoni che vanno a fuoco, insomma, al soggetto manca il piglio lavorativo, non certo quello della fantasia. Italianissimo e della zona pedemontana, è pure dotato di Partita Iva, particolare che esclude la truffa, come spiegano i carabinieri a coloro che vorrebbero sporgere denuncia. La via possibile è la querela, come nel caso di un contratto non rispettato o un lavoro fatto male. «Solo che non conviene», racconta un altro truffato che preferisce rimanere anonimo, «il mio avvocato ha detto che è nullatenente, dunque l'operazione rischia di costare solo a me e di non portare a nulla». Troppo, considerata la cospicua caparra che anche lui ha versato: mille euro.



ALLARME IN RETE

In rete è qualche mese che gira l'alert, ma non è abbastanza: c'è sempre qualcuno che, non sapendo, ci casca. Un paio di mesi fa una donna, anche lei raggirata, aveva perfino postato la foto del muratore - piastrellista, ma l'ha tolta in fretta avvisata dei rischi legali che correva. Allo stesso modo, un altro suo cliente che lo attende da sei mesi per il lavoro pattuito conserva a casa sua una piccola e vecchia betoniera e qualche attrezzo edile che l'uomo ha portato per far credere che l'inizio dei lavori fosse imminente: «Gli scrivo periodicamente di venirseli a riprendere, ma per ora è ancora tutto fermo lì». Oltre il danno, la beffa di doversi tenere in giardino l'ingombrante attrezzatura. Anche questa è, in alcune truffe, una nota tecnica che fa leva sulla tentazione dell'arrabbiato di dire «se non mi restituisci i soldi che ti ho dato, mi tengo i tuoi macchinari», una sorta di legge del taglione che farebbe partire una denuncia legata alla motivazione che così al muratore si impedisce di lavorare. In alcuni dei gabbati c'è molta amarezza che nasce dalla constatazione che non sembra proprio esserci modo di rivalersi. «A me lo ha detto - afferma un suo cliente finito nella rete -: "Tanto a me non fanno nulla"».