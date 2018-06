Calci e pugni alla polizia: straniero bloccato con spray al peperoncino

di Paola Treppo

PORDENONE -un ragazzo di 24 anni, cittadino brasiliano S.J. le sue iniziali, per i reati di, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale; è successo questa notte, lunedì 4 giugno, intorno alle 3. A finire in manette un cittadino brasiliano, finito nella rete della polizia di Stato che stava eseguendo dei servizi di sicurezza e di controllo del territorio. A dare l'allarme, nel cuore della notte, allertando gli agenti, è stato il titolare di un pubblico esercizio che sorge in via Aquileia.La chiamata al Nue 112 riferiva di un giovane cliente che era in evidente stato di alterazione alcolica; in quello stato, il ragazzo aveva cominciato a inveire contro gli altri clienti e nei confronti delladel bar. Sul posto è giunta subito una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che ha cercato immediatamente di tranquillizzare il giovane, dimorante a San Benedetto del Tronto, senza di titolo per soggiorno nel territorio nazionale.Il 24enne è stato accompagnato in Questura per accertamenti ma non l'ha presa bene e ha assunto un atteggiamento violento contro i poliziotti. A quel punto è stata fatta intervenire un’del servizio sanitario, per cercare di calmarlo.Niente da fare: il brasiliano ha continuato a essere violento nei confronti dei poliziotti, passando anche alle vie di fatto. Sono volati calci e pugni. Per garantire l’incolumità del personale, allora, è stato utilizzato loin dotazione al personale della squadra volante che ha reso inoffensivo il ragazzo. Poi è scattato l'arresto per i reati di lesioni, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Un poliziotto, colpito al capo, è rimastoe per lui la prognosi è di 2 giorni. L’Ufficio immigrazione sta vagliando adesso la posizione dello straniero circa i titoli di soggiorno sul territorio nazionale.