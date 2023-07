La contessa Marina Emo Capodilista vende la villa di Rivella per 5,9 milioni

MONSELICE - La contessa Emo Capodilista vende la villa di Rivella: servono 5,9 milioni per la proprietà di un capolavoro del 500. Ospitò il giovane Carlo d'Inghilterra e sua zia Margaret. Assieme al monastero delle carmelitane, a Monselice è in vendita un altro gioiello dell'architettura. Parliamo di villa Maldura - oggi Emo Capodilista - meraviglioso compendio alle porte di Monticelli. La villa è stata realizzata in stile palladiano da Vincenzo Scamozzi. Ristrutturata nel 1966 dai conti Andrea Emo Capodilista e Giuseppina Pignatelli, è oggi una lussuosa dimora ornata da giardini all'italiana, peschiere, roseti e viali alberati, un grande prato, un brolo e una piscina.

Uno dei punti di forza della villa è la presenza, al suo interno, di una fonte d'acqua termale che potrebbe essere sfruttata per una destinazione ricettiva. La struttura principale, a pianta quadrata, ha una superficie di circa 1.100 metri quadri sviluppati su tre livelli. A lato, si trovano una barchessa di 430 metri quadri, utilizzata come residenza privata, e una dépendance di 780 metri quadri con degli alloggi da ristrutturare.

RE CARLO

Tra le opere d'arte, si segnala la presenza di alcuni affreschi presi da una villa veronese e trasferiti a Rivella durante il restauro degli anni '60. Gli arredi, rigorosamente d'epoca, sono quelli di proprietà della famiglia. Fino all'anno scorso, la villa è stata abitata dalla contessa Marina Emo Capodilista, discendente della nobile famiglia che la detiene dal 1891. Marina è stata in passato traduttrice delle opere di James Joyce e ha ospitato a Monselice personalità di spicco. Per ben due volte, le fece visita Carlo d'Inghilterra, suo amico di gioventù, che rimase meravigliato dalle bellezze euganee. «Un viaggio informale, senza motivi ufficiali. Venne pure Margaret, sorella della regina Elisabetta - ricorda Emilia, sorella di Marina - Tra i grandi della cultura, ricordo anche lo scrittore inglese Bruce Chatwin e il nostro Alberto Arbasino».

Ora però Marina ha qualche problema di salute e da alcuni mesi non abita più a Monselice. Il prezzo stabilito è 5,9 milioni di euro, cifra ben più bassa rispetto ai 16 milioni chiesti nel 2010 e ai 12 del 2018. Il problema di fondo è che la crisi immobiliare ne ha fiaccato molto il valore. Ma per questo gioiello ci sarebbe già stata qualche richiesta di informazioni.

LE RICHIESTE

Lo conferma Fabio Isaia, titolare dell'omonima agenzia immobiliare, con sede a Roma, incaricata di gestire le trattative: «Ho trattato molte abitazioni, ma questa è davvero particolare. Per valorizzarla meglio, siamo andati con un fotografo e un videomaker e abbiamo realizzato molti scatti. I più belli sono quelli fatti dopo il tramonto». Nel sito dell'agenzia è disponibile anche un tour tridimensionale del corpo centrale, che permette a chiunque di visitare le stanze della villa. Se non altro, sognare di possederla non costa nulla.