Ville venete, un gioiello dello Scamozzi in vendita per 12 milioni di euro

di Camilla Bovo

MONSELICE - Villa Emo Capodilista, il gioiello architettonico di via Rivella attribuito a Vincenzo Scamozzi (che pare l'abbia progettata nel 1588), è in vendita per dodici milioni di euro. L'annuncio è apparso di recente nel portale della prestigiosa azienda toscana Romolini Immobiliare, che gestisce la compravendita di proprietà immobiliari di lusso. Già nel 2010, del resto, la proprietaria, la contessa Marina Emo Capodilista, si era vista costretta a mettere in vendita la Villa, per le difficoltà legate al mantenimento. In quella occasione si era affidata all'agenzia londinese Hamptons International, che aveva fissato a circa 16 milioni di euro il prezzo di vendita. L'affare, però, non era andato in porto. E ora, a distanza di otto anni, il prezzo chiesto per diventare il nuovo proprietario della splendida villa palladiana è notevolmente più basso. La Villa, inserita in un fantastico giardino all'italiana completo di piscina, fiore all'occhiello delle visite guidate che è possibile effettuare nella proprietà, si compone al piano terra di un ingresso, servizi e due camere con bagno en-suite. Al primo piano ci sono un salone e due salotti affrescati, una sala da pranzo, una biblioteca e un bagno.



Al secondo piano trovano spazio un secondo salone, sei camere e quattro bagni. Ma non è finita qui. La proprietà comprende anche una barchessa e altri due edifici, utilizzati attualmente come residenza privata. Ma quali sono le potenzialità di una simile proprietà? Secondo l'agenzia che ne gestisce la vendita, «il complesso, grazie alla splendida villa e al magnifico parco corredato di piscina, è perfetto sia come residenza privata di lusso che come potenziale attività ricettiva. La presenza di venti camere permette infatti di ospitare un elevato numero di visitatori, che possono trovare in questo luogo una pace e una tranquillità senza pari, circondati dalla storia e da un tipo di architettura unico di queste terre».

