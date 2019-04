di Lorena Levorato

VIGODARZERE - Coppia di nomadi arrestata per furto di energia elettrica ai danni del Comune, grazie ad un allaccio abusivo al contatore del vicino. A distanza di un mese e mezzo, dunque, la storia si ripete e Charlii Bogdain e la compagna convivente Riafa Hudorovich sono stati beccati per la terza volta a rubare corrente elettrica del vicino facendola pagare al Comune. L’ultima volta era accaduto lo scorso 16 marzo e anche in quella occasione i due erano finiti in manette. La coppia da anni è assegnataria del piano terra dell’ex casa cantoniera di via Manzoni che il Comune ha a disposizione, sulla base di un accordo con le Ferrovie dello Stato, proprio per far fronte ai casi accertati e certificati come emergenze abitative.