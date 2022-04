PADOVA - Una fastidiosa appendice sabato al termine della partita vinta dal Padova a Vercelli. La società di casa ha denunciato, pubblicando foto sul proprio sito ufficiale, atti vandalici nei bagni riservati al settore ospiti dello stadio Piola, con pronta replica della società biancoscudata che ha censurato l’episodio.

“Con spiacevole rammarico e disapprovazione – ha scritto il club piemontese poche ore dopo la gara - condanniamo i vili comportamenti di alcuni tifosi del Padova presenti nel settore ospite, che hanno distrutto i bagni dello stadio Silvio Piola. Questi comportamenti vanno al di là dell’essere tifoso o sostenere la propria squadra del cuore, ma sono gesti vergognosi che non ammettono alcuna giustificazione”.

In serata è arrivata la replica della società veneta. “Il Calcio Padova – si legge - apprende con rammarico degli atti di danneggiamento dei bagni nel settore ospiti dello Stadio Piola in occasione della partita con la Pro Vercelli. La tifoseria biancoscudata si è sempre dimostrata numerosa, calorosa e rispettosa nell’accompagnare e sostenere il Padova; dispiace quindi constatare che il comportamento di pochi possa rovinare la grande giornata di sport e di ospitalità vissuta oggi a Vercelli. Pertanto ci auguriamo che tali gesti violenti non si ripetano in futuro, condannandoli fermamente».



A completare il quadro, il locale assessore comunale alla protezione civile Gian Carlo Locarni ha poi auspicato che venga riconosciuta la responsabilità oggettiva e che venga conseguentemente inflitta “la giusta sanzione” al Padova, con condanna al risarcimento del danno.

Più che alle strutture, dalle immagini pubblicate si evincono danneggiamenti dell’impianto elettrico e alle relative canaline, elemento che non rende comunque meno grave quanto accaduto. A questo punto la speranza è che, a fronte della stupidità di singoli individui, non paghi dazio con provvedimenti restrittivi l’intera tifoseria in vista della trasferta di sabato 16 aprile a Bolzano, appuntamento clou per il quale si preannuncia sin d’ora un seguito di massa da parte del popolo biancoscudato.