Padova. Unox, ricavi raddoppiati rispetto all'anno scorso: toccano i 300 milioni

PADOVA - Unox, azienda attiva nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, annuncia di avere chiuso il 2023 con ricavi che hanno sfiorato i 300 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 280 milioni del 2022 e quasi raddoppiati a guardare i risultati del 2021, quando la società fatturava circa 182 milioni di euro.

Lo scorso 20 gennaio 2024 Unox ha anche incassato al Sigep di Rimini, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, il Premio Innovazione - categoria Prodotto Innovativo, per il forno Bakertop-Xtm, progettato appositamente per panifici e pasticcerie. «Questo premio ci riempie di soddisfazione - ha dichiarato Nicola Michelon, Ceo di Unox - perchè è la conferma della bontà del percorso che abbiamo intrapreso. Le direttrici su cui investiamo continuano ad essere tre: l'innovazione di prodotto e di business, il capitale umano e la sostenibilità, e i buoni risultati ci motivano a proseguire nei tanti progetti in corso.