Monselice. Truffa del falso incidente, chiedono soldi per far uscire un parente dai guai. Ma la donna non ci casca e chiama i carabinieri

MONSELICE (PADOVA) - Tornano nella Bassa i tentativi di truffa del falso incidente: ad essere presa di mira ora è Monselice. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio. Ignoti hanno contattato al telefono fisso una residente di via Raffaello, in zona San Giacomo. Con fare ambiguo, i malviventi hanno provato a ottenere dalla donna informazioni sensibili sul suo nucleo famigliare. Tutto questo per informarla di un fantomatico incidente che avrebbe provocato un suo congiunto, che ora si sarebbe trovato in stato di fermo in caserma. Per aiutarlo in modo concreto, occorreva denaro o, in alternativa, oggetti preziosi.

La donna, però, era ben a conoscenza degli innumerevoli tentativi di porre in essere simili truffe e non è caduta nel tranello.

Subito dopo, ha informato il 112 dell’accaduto. Analogo episodio si era verificato lo scorso sabato a Vighizzolo d’Este: anche in tal caso, il raggiro era rimasto solo nelle intenzioni. Intanto, si moltiplicano sui social le segnalazioni di simili eventi.