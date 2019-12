Ruba i bagagli a turista sudafricano: arrestato giovane albanese

La Polfer ha sventato un furto e arrestato un 28enne albanese: mentre un treno Italo era in sosta nella stazione di Padova, lo straniero è salito a bordo e, poco prima della ripartenza, proprio mentre le porte si stavano chiudendo, è sceso precipitosamente portandosi appresso un bagaglio di grosse dimensioni, sottratto ad un ignaro turista.



Gli agenti della Polfer, che stavano seguendo l'entrata dei passeggeri in treno, sono subito intervenuti per fermare l'autore del furto e portarlo in ufficio: successivi controlli hanno consentito di riscontrare che l'uomo aveva con sé un cacciavite e un flacone di spray urticante, di cui non sapeva giustificare il possesso e che, pertanto, sono stati debitamente sequestrati in quanto strumenti atti ad offendere. Il bagaglio recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, un turista sudafricano, che nel frattempo si era presentato per denunciare il furto della valigia, all'interno della quale c'erano vestiti ed effetti personali per un valore di circa 1000 euro.

