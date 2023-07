Stanghella, morto Roberto Saddo: aveva appena salutato gli amici al bar

STANGHELLA (PADOVA) - Un malore improvviso ha stroncato la vita venerdì sera di Roberto Sasso. Aveva 67 anni e viveva a Stanghella. Molto noto in paese per il suo impegno in parrocchia e la sua bontà d'animo, secondo quanto ricostruito, ha trascorso la giornata al bar con gli amici di sempre. Nulla che facesse pensare ad un epilogo di questo tipo. Agli amici di sempre non aveva confidato alcun malessere. Non soffriva, insomma, di particolari patologie. Sta di fatto che il sessantasettenne ad una certa ora ha salutato la compagnia per far rientro a casa e organizzarsi per la cena. Arrivato in piazza Pighin proprio di fronte alla chiesa, qualcosa nel suo fisico non ha più funzionato a dovere e l'uomo è caduto rovinosamente a terra privo di sensi. La scena è avvenuta di fronte a numerosi testimoni.

A Stanghella in centro paese si conoscono tutti e subito si è capito che la persona in difficoltà era Roberto, un amico di tutti, una persona cordiale con la quale poter discutere di tutto, che era sempre pronto ad aiutare il prossimo. Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie.



L'ALLARME

E' stato richiesto l'intervento dei sanitari del Suem 118. Contestualmente è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Este. Il personale medico ha provato a rianimarlo per interminabili minuti, poi non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha già affidato la salma alla famiglia. Domani alle 18,30 in chiesa a Stanghella è in programma un rosario, il giorno successivo, il primo agosto alle 9,30 il parroco don Francesco celebrerà il funerale. Attorno al feretro del sessantasettenne troveranno posto la sorella Miriam, il cognato, i nipoti e la figlia Emanuela oltre a tutte quelle persone che in questi anni hanno imparato ad amarlo e ad apprezzarne le sue qualità umane. Della disgrazia occorsa nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza Pighin è al corrente anche il sindaco di Stanghella Sandro Moscardi che ieri ha voluto trasmettere la massima vicinanza ai familiari del concittadino in un momento così difficile. Tra i primi venerdì a prestare soccorso a Roberto Sasso sono stati il vicesindaco Claudio Toffanin e il parroco don Francesco Lucchini. Proprio il religioso ieri, dalla pagina Facebook della parrocchia, ha invitato la collettività a pregare per il caro concittadino venuto a mancare improvvisamente.