Severina Facco, staffetta partigiana nell'Alta: 103 anni e una memoria di ferro

PIAZZOLA SUL BRENTA - Ha percorso chilometri e chilometri con una bicicletta sgangherata, per portare le direttive del comando di battaglione alle varie compagnie distribuite in un vasto territorio, rischiando la vita. Severina Facco, nome di battaglia “Italia”, poco più che ventenne è stata la staffetta partigiana del 1° Battaglione “Stella” della Brigata Garibaldi “F. Sabatucci”, che operava nel nord della provincia di Padova durate la lotta per la Liberazione.

APPROFONDIMENTI LA PRIMA DONNA MINISTRO Morta la Anselmi, studiò a Bassano e qui scelse la lotta... MESTRE/TREVISO I 100 anni e i ricordi di Sofia, la staffetta partigiana più... BORSO DEL GRAPPA Si è spenta Nina Ferraro fu anche staffetta partigiana RELIGIOSA TREVIGIANA Suor Carla, staffetta partigiana e 007 per gli inglesi nel...

Testimone di una parte dolorosa di storia recente. Memoria di ferro, spirito battagliero e sempre un bellissimo sorriso quelli della pluricentenaria Severina, insignita di numerose onorificenze. Sabato scorso, 25 settembre, ha raggiunto l'invidiabile traguardo dei 103 anni. Accanto a lei, con molte attenzioni ed amore, ci sono sempre i nipoti. Il sindaco di Piazzola sul Brenta Valter Milani le ha portato gli auguri di tutti i concittadini esprimendole profonda gratitudine ed affetto.