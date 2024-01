PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Abbandonati di fronte ad un'abitazione, sono ora al sicuro cinque cagnolini che cercano famiglia. Il fatto è accaduto l'ultimo giorno del 2023. Giovanni Tonelotto, referente del Rifugio San Francesco, il canile a Presina di Piazzola sul Brenta di riferimento per le 28 municipalità dell'Alta Padovana, racconta: «I cinque cuccioli sono stati abbandonati di fronte ad un'abitazione in via Campagna a Galliera Veneta. Sono due maschi e tre femmine nati circa una ventina di giorni fa. Il proprietario della casa li ha portati subito al caldo. Per lui era impossibile accudirli. Tra l'altro era anche in partenza per alcuni giorni di vacanza in occasione del capodanno. Si ritiene una casualità l'abbandono di fronte alla casa all'inizio della via. Ci ha contattato e li ha portati nella struttura. Sono in ottima salute, sono ben accuditi e curati e potranno essere adottati non prima di un mese e mezzo. Lanciamo già un appello a coloro che sono interessati a prendersene cura».

IL SALVATAGGIO

Chi li ha abbandonati, lo ha fatto di giorno ed in modo che qualcuno se ne accorgesse. Per fortuna non sono stati lasciati di sera, con la bassa temperatura probabilmente non avrebbero resistito. Il salvataggio riuscito è anche l'occasione per Tonelotto, responsabile della Lega nazionale per la difesa del cane dell'Alta Padovana, per fare il punto sui festeggiamenti di San Silvestro. «Molti amministratori tra cui i sindaci di sei su sette capoluoghi di provincia - spiega - in maniera intelligente ed intercettando la sensibilità di molti, avevano proibito i petardi. Ma l'appello non sempre è stato raccolto e la notte del 31 dicembre è stata una sofferenza per tanti animali. Mai come quest'anno abbiamo avuto un numero così alto di chiamate di gente che non trovava più il suo cane o ne vedeva vagare qualcuno proprio davanti a casa. Ogni anno - conclude Tonelotto - si spera che le cose migliorino e negli ultimi anni c'erano stati dei segnali positivi. Poi è arrivato il patatrac di quest'anno. Non sappiamo cosa pensare». Informazioni per le adozioni: www.canilesanfrancesco.it. Info; 338.4981981.