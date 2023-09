Verona. Aveva lasciato per giorni quattro cani in casa nella sporcizia: denunciato per abbandono di animali

VERONA - Quattro cagnolini che erano stati abbandonati in un appartamento dal proprietario sono stati liberati e posti sotto sequestro dalle Guardie zoofile di Verona, su disposizione della Procura, informata dal servizio veterinario. I cani, una coppia di cavalier king e una coppia di maltesi, erano stati lasciati soli per giorni, in una situazione igienico sanitaria terribile.

Il proprietario è stato denunciato per abbandono di animali, un reato penale.