VENEZIA - Se c’è ancora gente che lascia i bambini in macchina sotto il solleone, non dovremmo stupirci se qualcuno abbandona i cani per fare comodamente un giro per la città prima di ripartire. Una famiglia di turisti francesi è stata sanzionata con mille euro di multa dalla Polizia locale e si ricorderà per lungo tempo questa “distrazione”. È stato solo perché sono rientrati mentre l’intervento era in corso che non è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.

Tutto questo è accaduto in quella che diversi siti specializzati in meteorologia davano come la giornata più calda di questa seconda ondata di caldo africano.



AUTO ROVENTE

Il fatto si è verificato nell’area retrostante l’autorimessa del Tronchetto, adibita a parcheggio all’aperto. La famiglia era arrivata di buon mattino con l’intenzione di fare un giro per Venezia e aveva lasciato gli amici a quattro zampe, due cani di grossa taglia, all’interno dell’automobile con l’accortezza di lasciare una fessura nei finestrini per far passare l’aria. Forse però non avevano fatto i conti con l’estremo calore della giornata e verso le 11 erano già stati superati i 32 gradi. Figuriamoci dentro l’automobile chiusa.

Una donna che aveva parcheggiato nelle vicinanze, ha sentito i lamenti dei cani e si è recata alla vicina base della Polizia locale per segnalare la cosa.

Quando sono arrivati, gli agenti avevano già allertato il Pronto intervento veterinario dell’Ulss e hanno cominciato ad armeggiare sull’auto per cercare di liberare i cani facendo meno danni possibile. Gli animali, stremati, sono stati estratti, subito idratati e raffreddati e presi in consegna dal Servizio veterinario per eventuali accertamenti. Proprio mentre stavano per portare via gli animali, sono arrivati i proprietari, attorno alle 11.30, che evidentemente avevano finito il giro.



MILLE EURO

I veterinari non hanno verbalizzato la sussistenza di maltrattamenti solo per questo motivo e quindi senza andare nel penale, per loro è rimasta la sanzione amministrativa da mille euro (comprensiva dell’intervento dei veterinari) che comunque dovrà essere pagata.

Pare impossibile, ma nel 2023 queste cose possono ancora accadere. Anzi, purtroppo all’inizio dell’estate a Roma una bimba di soli 14 mesi era stata trovata morta nell’auto del padre che l’aveva abbandonata, convinto (aveva spiegato al Pm) di averla lasciata all’asilo. Molto più comune l’abbandono di animali nelle auto, come è accaduto qualche volta nelle località balneari.