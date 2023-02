Due cani lasciati in auto «al sole e senza acqua» dalla dogsitter: morti entrambi, la donna a processo

Una dogsitter ha ucciso due cani lasciandoli nella sua macchina al caldo e senza acqua. I bulldog francesi Lila e Phab sono stati trovati morti nonostante il loro proprietario avesse pagato Janine Maloney, 49 anni, per prendersi cura di loro per un fine settimana. Era la prima volta che Steph Pendleton, 62 anni, lasciava i suoi «compagni di vita» con qualcuno. La donna è stata condannata a 16 settimane di carcere con sospensione della pena. La signora Pendleton era tornata dal suo weekend in barca dal 3 al 5 settembre 2022: poi la notizia: entrambi i suoi amati animali domestici erano morti dopo essere stati lasciati con la dogsitter professionista del Pet Patrol Club.

Two French bulldogs die as pet-sitter leaves them in hot car https://t.co/CZucTkX7HQ — BBC News (UK) (@BBCNews) February 7, 2023

Un veterinario ha detto che Lila e Phab «hanno sofferto, nessuna buona pratica è stata messa in atto». I due cani sono morti quando la temperatura all'esterno dell'auto variava dai 38 ai 45 gradi. «Le prove indicano che i due cani erano stati lasciati nell'auto senza alcun accesso all'acqua, con nessuno dei finestrini aperto e senza aria condizionata». Le prove post mortem hanno mostrato segni di un colpo di calore o stress in entrambi i cani. Maloney ha ammesso di aver causato l'inutile sofferenza dei due cani e di non aver soddisfatto i loro bisogni. Oltre alla sospensione della pena, le è stata concessauna riabilitazione di 15 giorni e un programma sull'alcol di sei mesi. Le è stato anche ordinato di pagare 500 euro di spese e 500 di risarcimento.