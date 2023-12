PADOVA - Anche i vigili urbani dedicano un servizio ad hoc al benessere degli animali. È infatti stato presentato ieri il nuovo Nucleo tutela animali della polizia locale.L’attività a tutela degli animali, specie quelli d'affezione (come cani e gatti), è sempre stata svolta dagli agenti, ma alla luce della sempre maggiore specializzazione richiesta e dell’importanza sempre crescente del tema (testimoniata anche dal numero di interventi effettuati negli ultimi tre anni), è stato istituito dal 13 novembre un apposito nucleo.



IL FUNZIONAMENTO

Il nucleo è incardinato nella Squadra Nord del Reparto coordinamento operativo e polizia di prossimità e opera su tutto il territorio comunale. È formato da tre componenti: il funzionario aggiunto Diego Cantarello (responsabile), Francesco Vito Sbiroli (assistente) e Monica Alberoni (agente scelto). Peculiarità è l’essere composto da operatori qualificati con spiccata attitudine alla conoscenza dell’animale e particolare attenzione alle specie canine e feline. L’attività viene svolta d’iniziativa, sulla base di informazioni assunte nel corso dei servizi, o su segnalazione da parte di cittadini, associazioni qualificate o settori comunali preposti alla tutela degli animali d’affezione. Gli interventi di norma vengono effettuati in collaborazione con il Servizio veterinario dell’Ulss nonché, se si prospettano ipotesi di reato, su delega della procura della Repubblica.

Il nucleo lavorerà a stretto contatto con i settori Ambiente e Servizi sociali del Comune nei casi in cui il disagio dell’animale sia correlato a quello del proprietario/detentore, nonché con le associazioni di volontariato afferenti gli animali (come i canili privati di Rubano e Presina) presenti in ambito provinciale, per la consegna e la cessione di animali abbandonati o posti sotto sequestro.



LA SODDISFAZIONE

«Sono molto contento, perché nell’ambito della riorganizzazione del nostro corpo di polizia locale abbiamo voluto andare verso delle specificità e delle competenze precise per migliorare il nostro servizio, che è già un servizio di ottima qualità. Ma se ci fermiamo vuol dire che il futuro non può essere migliorato – ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina – All’interno della polizia locale ci sono delle competenze eccezionali che meritano di essere ulteriormente valorizzate. Le problematiche di maltrattamento e abbandono degli animali sono il più delle volte segnalate dai vicini di casa ed è proprio la polizia di prossimità che intercetta questi gridi d’allarme. Adesso quando ci sono queste situazioni noi sappiamo di poter contare su un nucleo con delle specificità e una sensibilità particolare».

«Il settore Ambiente sta collaborando in modo sostanziale alla formazione dei nostri agenti su questi temi – ha aggiunto il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan – abbiamo infatti la comune finalità di dare maggior tutela agli animali, esseri senzienti che sempre di più diventano importanti per la vita delle famiglie e dei cittadini». «Nel nostro ambito sono importantissimi la collaborazione e il fare squadra – ha concluso la caposettore Ambiente, Laura Salvatore – Noi facciamo anche molto nel campo della educazione: ricordo che è appena partito un corso per ottenere il patentino da parte dei possessori di cani, un corso al quale teniamo molto».