Ennesima "spaccata" in centro storico, ladri nella notte sfondano il bar

PADOVA - Ennesima "spaccata" nella notte in pieno centro storico a Padova. Questa volta - notte tra il 1 e il 2 Ottobre 2018 - è toccato al Bar Carlotta, in via Zabarella, di proprietà della figlia di Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova. Tanti i danni fatti dai ladri per entrare, l'entità è ancora in corso di valutazione. In due mesi, sono più di trenta le "spaccate" in centro a Padova, commercianti ed esercenti sono esasperati.

