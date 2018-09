Giordani promette ai commercianti 200mila euro per sistemi anti-intrusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Palazzo Moroni è pronto a stanziare 200mila euro per dotare i commercianti di sistemi di sicurezza anti-spaccata: fumogeni anti-intrusione, allarmi collegati con centrali operative, vigilanza privata. Comune e associazioni di categoria stanno studiando una serie di progetti per aumentare la sicurezza in città. Dopo l'incontro dello scorso 8 settembre, ieri il sindaco Sergio Giordani, anche alla luce delle nuove spaccate che si sono registrate l'altra notte, ha convocato in municipio i rappresentanti di Ascom,...